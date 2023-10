En quoi consistera la "Force d'action républicaine" déployée d'ici à la fin de l'année dans plusieurs communes ?

Matignon a insisté sur le côté pluridisciplinaire de cette force, qui sera en mesure de répondre aux besoins spécifiques d'un territoire. Elle pourra être composée de policiers, d'officiers de police judiciaire (OPJ), de fonctionnaires des finances, de personnels éducatifs et de travailleurs sociaux. Elle devra, grâce à ses moyens humains et financiers, rétablir la paix publique, traiter la délinquance à la racine, aider les familles, lutter contre le décrochage scolaire, favoriser l'insertion, éduquer à la citoyenneté ou encore ouvrir à la culture et au sport.

L'intervention de la FAR sera pilotée localement par le maire, le préfet et le procureur de la République. Les interventions auront lieu de manière ponctuelle et intensive, du diagnostic aux mesures concrètes pour améliorer la situation. Matignon l'a résumé ainsi : "6 jours pour ramener la paix publique, 6 semaines pour établir un plan d’action, 6 mois pour agir".