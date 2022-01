Délinquance et immigrés : une nouvelle plainte déposée contre Eric Zemmour

"Nouvelle séquence de #racisme chez Zemmour. Condamné pour des propos similaires en 2011, il aura à nouveau affaire à la justice suite à la plainte que SOS Racisme dépose ce jour. Précision : il n'existe aucune corrélation mondiale entre nombre de détenus & poids de l'immigration", écrit Dominique Sopo.

Cette affirmation ne repose en effet sur aucun document officiel, les statistiques ethniques qui permettraient d'isoler les "enfants d'immigrés" étant interdites en France. Le dernier rapport annuel "Insécurité et délinquance" du ministère de l'Intérieur traduit certes une surreprésentation des personnes de nationalité étrangère dans la commission de certains délits, mais aucunement qu'ils en seraient les seuls auteurs. Selon ce document, 38% des auteurs présumés de vols violents sans armes sont ainsi de nationalité étrangère alors qu'ils représentent 7% de la population. Parmi les personnes mises en cause pour des cambriolages, 66% sont par ailleurs de nationalité française, 23% sont issues d’un pays d’Afrique et 8% sont issues d’un autre pays européen, selon ce même rapport.