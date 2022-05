Démission de Jean Castex : le monde politique rend hommage à l'ancien Premier ministre

Le Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a remercié le désormais ancien Premier ministre "d’avoir servi la France et gouverné le pays pendant près de deux ans avec humanité, efficacité, loyauté, et une énergie épatante", tandis que le ministre de la Santé, Olivier Véran a souligné sa capacité à "surmonter les crises et créer un lien unique avec les Français".

D'autres membres du gouvernement, à l'instar de la Ministre déléguée à l'Égalité femme-homme, Elisabeth Moreno, la Ministre déléguée au Handicap, Sophie Cluzel, du Ministre délégué aux Affaires européennes, Clément Beaune, de la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, ou au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin se sont également fendus d'un tweet. "Merci Jean Castex, chef d’équipe efficace au service de la France et de nos concitoyens au cours de ces deux dernières années. Un serviteur de notre État et de ses valeureux agents", a écrit ce dernier sur les réseaux sociaux.