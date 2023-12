Démission d'Aurélien Rousseau : qui est Agnès Firmin Le Bodo, nouvelle ministre par intérim de la Santé ?

Aurélien Rousseau a démissionné de ses fonctions de ministre de la Santé après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi immigration retravaillé en commission mixte paritaire. C'est Agnès Firmin Le Bodo, déjà membre du gouvernement, qui assurera l'intérim. Une promotion expresse pour cette proche d'Edouard Philippe.

Une promotion expresse. Olivier Véran a confirmé, ce mercredi 20 décembre, la démission d'Aurélien Rousseau de son poste de ministre de la Santé, après l'adoption du projet de loi immigration par le Parlement. Ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé depuis juillet 2022, Agnès Firmin Le Bodo a été désignée pour assurer l'intérim le temps de trouver un remplaçant sur le long terme. Elle va donc rester avenue Duquesne mais avec des fonctions provisoirement élargies. "Je continuerai de poursuivre le travail engagé aux côtés d’Aurélien Rousseau, dans un esprit de construction au service de la santé des Français. Continuons à aller de l’avant", a réagi mercredi la principale intéressée.

Une carrière linéaire aux côtés d'Edouard Philippe

L'élue de 55 ans, une "femme de talent et d’engagements", selon le démissionnaire du poste, est loin d'être une novice en politique. Ancienne pharmacienne, elle intègre le conseil municipal du Havre en 2001. Elle gagne rapidement ses galons, devenant adjointe au maire en charge du sport, puis de la sécurité, au sein de cette même ville, où elle rencontre Édouard Philippe. Après des piges au conseil général de Seine-Maritime, elle est élue, sous l'étiquette des Républicains, députée de la septième circonscription du département en 2017. Mais l'année suivante, en désaccord avec la ligne de Laurent Wauquiez, elle quitte le parti pour créer sa propre formation politique : Agir. Agnès Firmin Le Bodo rejoint finalement Horizons, le parti d'Édouard Philippe, fin 2021. Dans la foulée, elle en devient porte-parole.

Lors de sa première législature, elle siège notamment au sein de la commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Elle préside aussi la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, de 2019 à 2021. En juin 2022, la quinquagénaire obtient un second mandat dans sa circonscription, récoltant 57,87 % des suffrages au second tour face à Nancy Duboc, candidate de la Nupes.

Fin de vie, tarifs de consultation, déserts médicaux...

Dans la foulée, elle prend la tête de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, l'une des huit permanentes à l'Assemblée. Puis, peu après et alors que son nom avait déjà circulé en 2020 après le départ d'Agnès Buzyn, cette passionnée de sport intègre le gouvernement en tant que ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Dans le cadre de cette fonction, elle a géré plusieurs dossiers épineux comme les déserts médicaux ou encore la fixation des tarifs de consultation des médecins généralistes. C'est également elle qui chapeaute le projet de loi sur la fin de vie.

En prenant le portefeuille de la Santé, elle va devoir gérer d'autres problématiques particulièrement importantes, à l'instar du nombre de lits d'hospitalisation (encore en recul en 2022, comme depuis une dizaine d'années).