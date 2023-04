"On en arrive à ne plus avoir de goût" : un maire explique les raisons de sa démission

André Hartereau nous a également parlé de la "frustration" ressentie à ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes ou à devoir faire des choix entre certains services publics à cause de la baisse des dotations de l'État. "Toutes les revendications de la population arrivent au maire, du nombre de ballons nécessaires pour le club de football aux demandes de repas bio pour la cantine. C'est normal, ce n'est pas un problème. Mais en face, il y a de moins en moins de moyens. Hennebont a perdu plus d'1,2 million d'euros de dotations de l'État par an sur l'ancien mandat", regrette-t-il.

"Donc pour ne pas sacrifier les centres de loisir, les cantines ou la piscine, qui creusent le déficit de la commune, on rationalise, on tire les marchés. On décide que la cantine se satisfera du mieux disant financièrement quitte à ce que tous les repas ne soient pas bios ou en circuit court et on baisse la température de l'eau de la piscine. Être maire c'est gérer la frustration, entendre des besoins parfaitement légitimes mais être dans l'incapacité d'y répondre", lance-t-il, amer.