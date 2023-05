Démission du maire de Saint-Brévin : "Condamner ne suffit pas", reconnaît Élisabeth Borne

L'Assemblée nationale s'indigne. Mardi 16 mai, la démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) s'est invitée dans les questions posées aux gouvernements par les députés. Un peu moins d'une semaine plus tôt, Yannick Morez a décidé de démissionner de son mandat de maire de cette cité balnéaire. En cause ? Des menaces et des intimidations par des groupuscules d'extrême droite en marge du transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asiles.

En mars dernier, son domicile avait été la cible d'un incendie criminel. Le 10 mai dernier, il a décidé de jeter l'éponge. Une situation qui révolte la Première ministre. "S'en prendre à un élu, quelle que soit son étiquette ou son mandat, c'est s'en prendre à la République", a jugé la cheffe du gouvernement. Elle rencontrera ce mercredi 17 mai, le maire démissionnaire. Un rendez-vous annoncé depuis plusieurs jours déjà.

"Ce qui est arrivé à Yannick Morez (...) est inacceptable, inqualifiable. Il a été victime de la vindicte, du harcèlement, des intimidations de groupuscules d'extrême droite. Le gouvernement est de son côté (...). Condamner ne suffit pas. Mon gouvernement prend à bras-le-corps la question des violences envers les élus", assure Élisabeth Borne devant l'Assemblée nationale.