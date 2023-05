"Non, Madame la Ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés" : la mise au point du maire démissionnaire Yannick Morez

Sur Facebook, Yannick Morez a réfuté l'affirmation de la ministre, qui avait déclaré que "la préfecture avait proposé au maire une réévaluation de sa protection". "La Préfecture n'a rien 'proposé'", a asséné le maire démissionnaire, avant de reprendre le déroulé des faits, soulignant le manque de réponse de l'État, malgré ses alertes et ses multiples demandes. "Non, Madame la Ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés, et je vous le dirai de vive voix mercredi prochain", a encore ajouté le maire que la Première ministre Elisabeth Borne a invité pour une rencontre.

Le maire avait annoncé sa démission le 10 mai dernier, après l'incendie de ses véhicules et de la façade de sa maison fin mars, en lien avec un projet de transfert, près d'une école, d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile déjà présent depuis 2016 dans cette commune de Loire-Atlantique de 14.400 habitants. Dans la presse, le préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze avait assuré avoir organisé "des réunions publiques, des échanges, de la concertation" pour expliquer ce projet de transfert.