Emmanuel Macron souhaite ouvrir "une nouvelle page" sur le statut de la Nouvelle-Calédonie

Une section du nord de l'île de l'Union calédonienne, principal parti des indépendantistes du Front de libération national kanak socialiste (FLNKS), a dénoncé dans un communiqué la venue du chef de l'État, accusé d'être favorable à "la frange radicale non-indépendantiste". Le FLNKS conteste toujours le troisième et dernier référendum d'autodétermination, prévu par l'accord de Nouméa de 1998, qui s'est tenu en 2021 et s'est soldé comme les deux premiers par un "non" à l'indépendance. Les indépendantistes l'avaient boycotté.