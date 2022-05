Depuis un an, Anne Hidalgo n'a-t-elle participé qu'à 20% des séances du Conseil de Paris ?

Dans le détail, elle a assisté à deux journées et demi en juin, sur une séance de trois jours et demi. En juillet, l’édile était présente deux jours et demi sur quatre jours. À la séance de rentrée en octobre, elle n’a assisté qu’à une journée et demie sur les quatre, puis, en novembre, à deux jours sur quatre. En décembre, sur les quatre jours de séance, Anne Hidalgo n’a été présente qu’une journée.

En 2022, trois séances ont eu lieu, dont une exceptionnelle d’une journée pour voter l’indemnisation des victimes de la rue de Trévise. La maire de Paris a participé à celle-ci, ainsi qu’à une journée et demi sur les trois jours de séance en février, et une journée et demi sur les deux jours de celle de mars. Si Anne Hidalgo n'a assisté qu'à la moitié du temps consacré aux réunions du Conseil de Paris, probablement à cause de la campagne présidentielle, il est donc faux d'affirmer que son taux de présence ne dépasse "à peine les 20%".