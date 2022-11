Adrien Quatennens accusé de violences conjugales : retour sur la chronologie des faits

Ce 23 novembre, Céline Quatennens est sortie de son silence. "Face aux déclarations de Monsieur Quatennens arguant médiatiquement 'd'une seule gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle', je ne peux rester dans le silence face à des propos que j'estime mensongers", explique-t-elle. Elle accuse son mari de lui avoir fait subir "colères", "crises" et "violences physiques et psychologiques" depuis "plusieurs années". Quelques heures après, le député LFI a répliqué et démenti. Via son avocate, il fait remarquer que ces accusations interviennent "dans le cadre des négociations tendues à l'occasion de son divorce et de désaccords sur les modalités financières et la garde de leur enfant". Son entourage réplique qu'après avoir été entendu par la justice, il n'a été reconnu coupable que de deux infractions qu'il a avouées : une gifle et des SMS envoyés après leur séparation.