Dérèglement climatique : un député RN encourage à "tempérer" les données du Giec qui a "tendance à exagérer"

"Il n'y a pas seulement à suivre automatiquement ce qui peut être fait dans les données du Giec. Il y a à avoir une vision politique qui bien sûr tient compte du réchauffement climatique, mais ça a été dit par Marine Le Pen, ils ont parfois tendance à exagérer, c'est leur rôle. On les croit, on les suit, mais notre rôle aussi c'est de tempérer pour éviter que si on suit bêtement les données du Giec on risque de contrevenir à la qualité de vie des Français, à aller vers quelque chose qui serait néfaste aussi pour eux", a expliqué le député. "Il faut trouver cet équilibre, c'est le rôle du politique, trouver l'équilibre entre les éléments scientifiques purs, la réalité du terrain et la qualité de vie des Français."