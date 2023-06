Dérives au sein des fédérations sportives : EELV crée une commission d'enquête

La commission auditionnera plusieurs personnes à partir du mois de juillet, parmi lesquelles des ministres, des membres des gouvernances des fédérations sportives, des sportifs en exercice et à la retraite. La commission sera présidée par la députée des Hauts-de-Seine Sabrina Sebaihi. "Cette commission d’enquête a vocation à transformer le mouvement sportif en mettant à jour les dysfonctionnements graves qui s’y déroulent. Nos priorités seront de mettre fin à l’omerta autour des violences sexuelles et sexistes dans certaines Fédérations. D’identifier les mécanismes de gouvernance les plus transparents et éthiques afin d’en finir avec les biais de corruption actuels. Et permettre une véritable lutte contre le racisme, les discriminations et l’homophobie. Le sport doit devenir un sanctuaire pour celles et ceux qui le pratiquent", a-t-elle déclaré.