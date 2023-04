Dérives des influenceurs : Magali Berdah face au Sénat jeudi

C'est notamment cette affaire qui a mis en avant le besoin de réguler ce secteur échappant à tout contrôle et à toutes règles. Souhaitant faire preuve de bonne foi, au début du mois de mars, Magali Berdah avait annoncé la création de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenus (FICC) pour faciliter le dialogue avec les autorités et mieux former les influenceurs. Elle reconnaissait que les influenceurs ne connaissaient pas assez le droit ou le code de la consommation et qu'ils n'étaient pas assez accompagnés dans leur travail de promotion au quotidien. Elle proposait donc de mettre en place une formation continue obligatoire pour les membres de sa fédération.

En janvier, d'autres agences d'influence concurrentes à celle de Magali Berdah avaient créé l’Union des Métiers de l’Influence et des Créateurs de Contenu (Umicc), première fédération professionnelle du secteur.