Dernier Conseil des ministres : Emmanuel Macron a remercié "avec solennité" le gouvernement Castex

Le remaniement semble plus que jamais imminent. Ce mercredi 11 mai, Emmanuel Macron réunissait à l'Élysée le Premier ministre Jean Castex et l'ensemble du gouvernement, comme toutes les semaines. Ce Conseil des ministres était toutefois bien particulier : il s'agissait du dernier du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui s'achèvera ce vendredi 13 mai, à minuit.

Le chef de l'État avait d'ores et déjà prévenu qu'il ne changerait pas de Premier ministre, et donc de gouvernement, avant cette échéance. Mais le remaniement pourrait avoir lieu dès les premiers jours de son second quinquennat, car Emmanuel Macron a profité de ce Conseil des ministres pour rendre un hommage appuyé à son gouvernement.