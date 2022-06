Des communistes au gouvernement ? Fabien Roussel réclame d'abord "des mesures fortes de changement de politique"

En revanche, "nous sommes prêts à participer si c'est pour investir fortement dans le travail, avec un projet de très haut niveau", poursuit Fabien Roussel (voir vidéo en tête de cet article). Le député demande surtout "des mesures très fortes pour le pouvoir d'achat, pour les salaires, pour les retraites, de baisse des prix de l'énergie et de l'essence". "C'est indispensable", défend-il.

Malgré cette porte entre-ouverte, le député du Nord se montre pessimiste. "Ce que j'entends de la part de la Première ministre, ce que je lis du président de la République, c'est qu'ils entendent maintenir leur projet de réforme des retraites et n'envisagent pas d'augmenter les impôts des plus riches", déplore-t-il. "Dans ce cadre, je ne vois pas comment mettre en œuvre des mesures fortes pour le pouvoir d'achat des Français. Or, nous communistes, c'est ce que nous attendons."

À défaut d'entrer au gouvernement, pourrait-il voter des mesures proposées par l'exécutif ? "Nous soutiendrons tout ce qui va dans le sens de la défense du pouvoir d'achat des Français", répond Fabien Roussel, avant de retourner la question. "Le groupe communiste va déposer des propositions pour le pouvoir d'achat, les députés de la majorité présidentielle seront-ils prêts à les voter ?"