Des députées de la majorité accusées d'avoir rédigé de fausses lettres de menaces

Le lendemain, samedi 25 mars, elle fait un nouveau tweet pour s'indigner que certaines personnes l'accusent d'avoir écrit une fausse lettre de menaces. "Le procédé est honteux, Marie Lebec et Aurore Bergé ont utilisé la même écriture et surtout la même feuille recto-verso pour écrire leurs fausses menaces et ainsi se positionner en victimes", lit-on notamment sur Twitter. Pour quelles raisons cette rumeur s'est-elle répandue ? Parce qu'en y regardant de plus près, il est en effet possible de remarquer que le courrier reçu par Marie Lebec et Aurore Bergé est le recto et le verso d'une même lettre. En transparence des photos mises en lignes par les deux élues, on aperçoit l'un et l'autre des messages relayés sur leurs comptes.

Il est également facile de remarquer que si le courrier posté par Marie Lebec lui est adressé directement et écrit à la deuxième personne du singulier, celui d'Aurore Bergé est à la troisième personne, sous-entendant qu'il ne lui a pas été adressé directement. "Prenez garde", lit-on à la fin de la lettre, menaçant les deux députées.