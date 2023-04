Des députées de la majorité, dont Barbara Pompili, prennent leur distance avec le groupe Renaissance à l'Assemblée

"On ne nous appellera plus 'Renaissance' et cela nous donne plus de latitude pour exprimer nos nuances", a expliqué à l'AFP Mireille Clapot, dont le changement de situation figure au Journal officiel, aux côtés de ceux de Barbara Pompili, Cécile Rilhac et Stella Dupont. La décision de passer "apparentées" a été prise en début d'année, et concrétisée à dessein après les débats sur la réforme des retraites, a précisé Stella Dupont.

Ces derniers mois, les quatre députées avaient fait entendre leurs doutes sur la réforme des retraites. L'ancienne ministre Barbara Pompili avait prévu de s'abstenir sur le texte gouvernemental, finalement adopté via l'arme du 49.3. Par ailleurs, l'ancienne membre du gouvernement d'Emmanuel Macron a signé récemment la pétition lancée par L'Humanité en soutien à la Ligue des droits de l'Homme (LDH), cible de critiques du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Première ministre Elisabeth Borne.