Des députés de la majorité veulent rendre obligatoire le drapeau européen sur les mairies

Ils souhaitaient mettre l'Europe à l'honneur sur les mairies, mais leur proposition n'a pas convaincu. Les députés macronistes ont essuyé mercredi un revers à l'Assemblée nationale : en commission, leur proposition de loi visant à rendre obligatoire la présence sur le fronton des mairies des drapeaux français et européen a été rejetée, jugée inutile par les oppositions. Le texte sera tout de même examiné le 9 mai dans l'hémicycle, mais il s'est d'ores et déjà heurté au vote d'amendements de suppression de son article unique, déposés par La France Insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN).

Le texte à la "portée éminemment symbolique" vise à "conforter un usage républicain" et à "consacrer une pratique qui est répandue", a défendu devant la commission des Lois son rapporteur, le député Renaissance Mathieu Lefèvre. Concernant le drapeau européen, il a plaidé pour l'importance de "rappeler les valeurs auxquelles nous sommes attachés", dans le contexte du Brexit et de l'invasion russe de l'Ukraine.