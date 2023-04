Des élus Rassemblement national créent une association contre "le poison du wokisme"

Roger Chudeau, député et ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, a dénoncé le "wokisme" comme "doctrine de déconstruction de notre civilisation", un "discours séparatiste" et un "communautarisme à l'anglo-saxonne". Grâce à cette association d'une quarantaine de membres, surtout des députés et parlementaires européens RN, il entend "agir sur le plan législatif" en proposant des lois contre l'écriture inclusive, contre les réunions "interdites aux blancs dans l'espace public" ou "genrées, interdites aux hommes". Il veut aussi se pencher sur la "question transgenre dans le sport", quand "des grands sportifs masculins deviennent des dames et raflent soudain toutes les médailles".

Selon le député du Loir-et-Cher, le "wokisme noyaute les médias, noyaute les entreprises" qui ont "maintenant des directeurs de la diversité" et "les grandes écoles comme Sciences Po".