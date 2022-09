Des obsèques de la reine aux Nations Unies, l'agenda très chargé d'Emmanuel Macron

Il devait arriver à New York dimanche soir, et y rester jusqu'au mardi 20 septembre pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies, la première en présentiel depuis l'épidémie de Covid-19. Mais le décès de la reine Elizabeth II la semaine dernière en a décidé autrement. Emmanuel Macron va devoir s'adapter et enchaîner les déplacements entre Paris, Londres et New York en l'espace de trois jours pour assister à deux événements importants, les obsèques de la monarque britannique puis le sommet onusien.