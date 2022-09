Des tee-shirts vendus par les Verts fabriqués au Bangladesh ? EELV dément

Les militants d'Europe Écologie-Les Verts vanteraient-ils les circuits courts tout en proposant des vêtements achetés de l'autre côté du globe ? C'est le sens d'un tweet publié ce jeudi 1er septembre. En photo, un tee-shirt affichant le logo des Verts et sur l'étiquette les mots "MADE IN BANGLADESH". Or, d'après celui qui partage la publication, le vêtement a été commercialisé lors des Journées d'été des écologistes à Grenoble.

"On connaît les salaires, l'exploitation des enfants... Et bravo les circuits courts, l'économie circulaire, etc.", ironise l'internaute derrière son compte "Saccage Grenoble". Un tweet partagé plus de 900 fois en moins de 20 heures. Nous avons vérifié ses affirmations.