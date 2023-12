"Descendante de l'OAS" et "amis du Hamas" : débats tendus à l'Assemblée sur l'accord de 1968 avec l'Algérie

Les députés Les Républicains ont proposé, jeudi, de dénoncer l'accord de 1968 signé avec l'Algérie. Le texte octroie un statut particulier aux ressortissants algériens pour leur venue sur le territoire français. Durant les débats, les invectives ont fusé entre la droite et la gauche.

Les débats s'annonçaient tendus, les invectives ont fusé, jeudi 7 décembre à l'Assemblée nationale. Lors de leur niche parlementaire, qui permet à chaque groupe de l'hémicycle d'imposer un ordre du jour, les députés LR ont souhaité débattre de l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie. Un texte qui confère un statut particulier aux Algériens en matière de circulation, d'emploi et de séjour en France et auquel les élus de droite souhaitent mettre fin, dénonçant "presque un droit automatique à l'immigration".

Une fois le texte présenté par la députée LR Michèle Tabarot, sa collègue écologiste Sabrina Sebaihi a lancé les débats, estimant "impensable de voter un texte défendu par une descendante de l'OAS [Organisation armée secrète, groupe terroriste créé en 1961, proche de l'extrême droite, qui tenta par la violence de maintenir la tutelle coloniale de la France sur l’Algérie, NDLR] et applaudi par les héritiers des tortionnaires de l'Algérie".

Demande de sanctions

Une attaque directe à celle qui venait de présenter la proposition des Républicains, puisque Michèle Tabarot est la fille de Robert Tabarot, l'un des chefs de l'OAS à Oran et une pique au Rassemblement national qui a soutenu la proposition de loi. La réponse de la principale intéressée n'a pas tardé, la proche d'Eric Ciotti estimant avoir été "mise en cause de façon assez honteuse" et rappelant que "le règlement interdit toute mise en cause personnelle, ce que vous n'avez pas hésité à faire".

"Je vous rappelle que je suis fière de mon histoire familiale, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, vous étiez les amis du FLN [Front de libération nationale qui a œuvré à la décolonisation de l'Algérie en multipliant les attaques contre l'armée française dans les années 50, NDLR] qui ont aidé à tuer des Français en Algérie et vous êtes aujourd'hui les amis du Hamas", a rétorqué Michèle Tabarot dans une ambiance agitée.

Celle qui a notamment soutenu un projet de loi défendant l'inscription dans les programmes scolaires du "rôle positif de la présence française" en Afrique du Nord, a également été accusée par le député insoumis Sébastien Delogu d'avoir une famille qui a "colonisé l'Algérie", quand son collègue LFI Sébastien Lachaud a estimé que l'élue,"rejou[ait] à l'infini la guerre d'Algérie".

"Vous flattez le vent mauvais de la xénophobie et du racisme, en espérant en tirer on ne sait quel bénéfice électoral inavouable", a fustigé Bastien Lachaud. Face à ces attaques, Michèle Tabarot a demandé "des sanctions". La proposition de résolution a finalement été repoussée avec 151 voix contre et 114 pour. Le gouvernement s'opposait notamment à la dénonciation de l'accord franco-algérien au motif qu'elle ne changerait rien à la lutte contre l'immigration illégale, à quelques jours de débats - qui s'annoncent là aussi houleux - autour de la loi immigration.