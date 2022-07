"Désolée pour le préfet Lallement si je l'ai enterré trop vite" : la gaffe de Valérie Pécresse

Valérie Pécresse l'a confessé ce mercredi : "Je ne suis pas dans le secret des dieux". Pourtant, en pleine séance du conseil régional, la présidente de l'Ile-de-France a publiquement évoqué le départ du préfet de police de Paris… avant de se rétracter.

"S'agissant des questions de sécurité, il faudra attendre la nomination du nouveau préfet de police", a déclaré l'ex-candidate LR à la présidentielle avant d'être interrompue. Et de se demander : "Non, on n'a pas un départ du préfet de police annoncé cet été ?"