"Dessein contre la nature" : des associations anti-homophobie portent plainte contre Caroline Cayeux

Cette plainte, déposée notamment par les associations Mousse, STOP homophobie, Sports LGBT, Education LGBT, Familles LGBT et ADHEOS, fait suite à l'interview de Caroline Cayeux sur Public Sénat durant laquelle elle avait, en plus de maintenir ses propos précédents, ajouté : "Je dois vous dire quand même, j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Franchement, c'est un mauvais procès qu’on me fait et ça m’a beaucoup contrarié".

Très critiquée sur les réseaux sociaux, Caroline Cayeux a ensuite tweeté : "Mes propos ont blessé nombre d’entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés. L’égalité des droits doit toujours être une priorité de notre action."