Dette, inflation, impôts... Ces 5 difficultés qui pèsent sur le budget 2024

Emmanuel Macron a présidé lundi un Conseil de planification écologique et annoncé plusieurs mesures pour diminuer les émissions et la dépendance de la France aux émissions de gaz à effet de serre. Alors pas question, dans ce budget 2024, de financer des mécanismes, aides ou dispositifs contraires à ces ambitions écologiques. Le gouvernement se targue d'un budget teinté de vert : 7 milliards d'euros seront consacrés à la transition énergétique. Des niches fiscales brunes (favorables aux énergies fossiles) seront supprimées, comme celle qui allégeait les taxes sur le gazole non routier. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, le gouvernement peaufine aussi "une taxation des surprofits" des sociétés concessionnaires d'autoroutes et compte relever l'accise (une taxe) sur le gaz. Il s'interroge aussi sur les marges "élevées" du raffinage, dont TotalEnergies est le numéro un en France, et sur la mise en place d'une taxe sur les billets d'avion.