Deux groupuscules dissous en Conseil des ministres

Selon son décret de dissolution, il est reproché à l'association "Les Alerteurs" de "véhiculer une idéologie antirépublicaine et radicale invitant à la révolte et à la violence en laissant entendre que le coup d'État serait un mode d'action à privilégier face au gouvernement français" et de diffuser des thèses complotistes. Outre un discours antisémite et homophobe, l'association aurait aussi "minimisé" les attentats qui ont frappé la France et tendrait "à les justifier au nom du blasphème".