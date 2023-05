"Deux heures de monologue patronal" : difficile reprise de dialogue entre la Première ministre et la patronne de la CGT

Estimant avoir "assisté à deux heures de monologue patronal", la responsable syndicale a fustigé ce qu'elle a considéré comme "la seule proposition concrète de la Première ministre" : une réunion multilatérale avant le 8 juin avec le président de la République ou la Première ministre sur le calendrier social. Un nouveau rendez-vous qualifié de "photo de classe des syndicats avec le professeur Macron" que Sophie Binet a jugé inutile "s'il n'y avait pas d'annonces concrètes sur la question du retrait de la réforme des retraites ou de la hausse des salaires".

Sur ce dernier sujet, la responsable de la CGT a regretté qu'Elisabeth Borne ait renvoyé les syndicats à des discussions avec le patronat, lui expliquant que les pouvoirs publics avaient une "responsabilité évidente", que ce soit sur les salaires des fonctionnaires, l'indexation des salaires sur l'inflation ou la mise sous condition des aides publiques aux entreprises.

De son côté, Elisabeth Borne a estimé n'avoir pas "pu donner une fin de non-recevoir puisque j’étais dans l’écoute des sujets" mis sur la table par les syndicats. Après des échanges qu'elle a décrits comme "denses, longs", Elisabeth Borne devrait recevoir lundi et mardi prochains les organisations patronales. Elle s'est d'ailleurs de nouveau dite disposée à "laisser pleinement le dialogue social se dérouler", et a exprimé le vœu que puisse être organisée prochainement une "multilatérale" avec patronat et syndicats.