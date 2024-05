Emmanuel Macron a-t-il menti sur son bilan industriel, comme le dit Fabien Roussel ?

Ce dimanche sur LCI, Fabien Roussel a accusé Emmanuel Macron d'avoir menti sur les chiffres de l'industrie en France. Le secrétaire national du PCF a en fait mal interprété un entretien du président de la République.

Il a dépeint Emmanuel Macron sous les traits de "Pinocchio". Invité ce dimanche 6 mai dans "L'Événement du dimanche LCI", Fabien Roussel a accusé le président de la République de mentir sur son bilan. "Monsieur Macron nous dit qu'il a créé deux millions d'emplois dans l'industrie, mais je rêve", s'est insurgé le secrétaire national du Parti communiste français (PCF). "J'ai dû relire la phrase deux fois", a-t-il même lancé.

Un quiproquo sur les chiffres

Une référence à l'entretien du chef de l'État publié ce dimanche dans La Tribune Dimanche. Interrogé sur ses priorités, Emmanuel Macron répond qu'il a à cœur la "réindustrialisation du pays". "C'est la mère des batailles", explique-t-il même "parce que c'est ce qui nous a permis ces dernières années de conjurer cette maladie profonde de la France, qui est à mes yeux aussi la source de beaucoup de ses divisions : le chômage de masse dans la durée". Et de poursuivre par cette phrase : "Nous avons créé plus de deux millions d'emplois et plus de 300 usines, en moins de sept ans, c'est inédit."

Si, dans cette séquence, le président de la République évoque bien la question de l'industrie, il évoque ici la création de l'emploi dans tous les secteurs confondus, et non pas uniquement dans l'industrie. Un chiffre confirmé par les données de l'Insee. D'après l'institut chargé de la statistique en France, au dernier trimestre 2023, la France comptait bien 1,9 million d'emplois salariés supplémentaires par rapport à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Une hausse qui n'a toutefois rien d'exceptionnel, puisqu'elle est observée partout en Europe.

Alors qu'en est-il du bilan d'Emmanuel Macron à l'Élysée en matière d'industrie ? Sur ce point, les résultats sont bien plus mitigés. Toujours d'après les données de l'Insee, l'emploi industriel "a légèrement augmenté chaque année depuis 2017, après 16 années ininterrompues de baisse de 2001 à 2016". Le secteur a ainsi gagné plus de 120.000 emplois (hors intérim) entre le dernier trimestre de 2017 et le dernier trimestre de 2023.

Sauf que ce secteur peine toujours à se faire une place dans l'emploi salarié. Il ne représentait que 13% de l'ensemble de l'emploi salarié l'an dernier, contre 13,7 % il y a six ans. Par ailleurs, la production qui sort des usines reste inférieure à son niveau de 2017.

