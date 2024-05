La France insoumise et le Rassemblement national déposent ce vendredi deux motions de censure contre le gouvernement, qui seront débattues en début de semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Ils protestent contre le refus de l'exécutif de déposer un projet de loi de finances rectificative, l'accusant de ne pas soumettre aux parlementaires ses coupes budgétaires.

La deadline avait été fixée à la fin du mois de mai. La France insoumise et le Rassemblement national avaient prévenu que si le gouvernement ne soumettait pas au Parlement un projet de loi de finances rectificative d'ici à la fin du mois, ils déposeraient des motions de censure. Ce vendredi 31 mai, les groupes LFI et RN ont donc annoncé avoir déposé leur texte, qui devraient tous les deux être débattus lundi.

Déposées avec les communistes et les écologistes, la motion de censure insoumise, signée par 106 députés, entend contester "la mise en place d'une austérité sans précédent", "insupportable sur le plan social et inefficace sur le plan budgétaire", après les 10 milliards d'euros de crédits pour 2024 déjà gelés par décret en raison du dérapage du déficit. Elle dénonce aussi le "surgel de 10 milliards d'euros supplémentaires" que le gouvernement cherche à "annuler avant la fin de l'année".

Dans la sienne, le RN accuse le gouvernement d'avoir "volontairement sous-évalué" le déficit et souligne que la dette publique a "atteint un seuil d'alerte".

LR ne les votera pas

"Nous n'avons pas signé la motion, mais nous la voterons", a confirmé le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure sur franceinfo. Ce sera également le cas des députés RN. "Si on pouvait arrêter avec le sectarisme de La France insoumise et de LR qui choisissent de leur vote en fonction de la personne qui dépose… Une motion de censure il s'agit de censurer le gouvernement, si on considère que le gouvernement doit être censuré (…) il faut voter cette motion de censure", avait dit Marine Le Pen sur la même radio la veille.

Ces motions de censure ont très peu de chances d'être adoptées, car le groupe LR n'a pas prévu de les voter. "La seule motion de censure que nous pourrions voter ce serait une motion de censure rédigée et votée par nous-mêmes", avait avoué le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau sur TF1, appelant alors ses camarades députés à déposer un texte. Sans être entendu à ce jour.