Didier Lallement remplacé après trois ans de polémiques à la tête de la préfecture de police de Paris

En avril 2020 il fait parler de lui alors que le pays est confiné. Filmé sur le terrain en train de réaliser des contrôles alors que les Français sont sommés de rester chez eux, il déclare : "Pas besoin d’être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd’hui hospitalisés, qu’on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui au début du confinement ne l’ont pas respecté. Il y a une corrélation très simple : vous ne respectez pas le confinement, vous être verbalisé, et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, de retrouver vos proches en réanimation", déclare-t-il. Des propos qui suscitent un tollé, et permet à l'opposition de réclamer une fois de plus sa démission.

Sa responsabilité avait également été mise en cause en novembre 2020 lors de la violente évacuation d'un camp de migrants installé place de la République à Paris, et lors d'une marche féministe en mars 2020 où des femmes avaient été poussées et matraquées.