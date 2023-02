Dîner du CRIF : Elisabeth Borne évoque l'arrestation de sa famille par la Gestapo

"Il y a des dates, qui marquent un destin. Pour mon père, mais en réalité pour toute ma famille, c’est le 25 décembre 1943", a déclaré la Première ministre au cours du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). "Ce jour-là, avec mon grand-père et mes oncles, il a été arrêté par la Gestapo. Puis ce furent les wagons plombés, les ordres, les coups, les humiliations. Drancy, Auschwitz. Ils étaient 1250 au départ. Six sont revenus". Le père d'Elisabeth Borne, juif et résistant, avait été déporté à Auschwitz avec plusieurs membres de sa famille. Survivant, comme son frère Isaac, il a mis fin à ses jours en 1972, alors que sa fille avait 11 ans.