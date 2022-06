Diplomatie : les personnels du Quai d'Orsay appelés à la grève ce jeudi

C'est une première depuis 20 ans : les personnels du Quai d'Orsay sont appelés, ce jeudi 2 juin, à faire grève pour protester contre une série de réformes qui mettent en danger, selon eux, l'efficacité et le prestige de la diplomatie française. Le mouvement a été lancé à l'appel de six syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates.

La réforme de la haute fonction publique voulue par le président Emmanuel Macron, qui aura des conséquences sur les carrières diplomatiques, a été le déclencheur du mouvement, mais la grogne monte en réalité depuis plusieurs années.