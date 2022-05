Un appel à la grève au ministère des Affaires étrangères le 2 juin

Dans un communiqué, ils dénoncent la réduction des activités consulaires, et plus particulièrement "la mise en extinction" progressive, d'ici à 2023, des deux corps historiques de la diplomatie française : les ministres plénipotentiaires et conseillers des affaires étrangères. Ces derniers - environ 700 personnes - sont appelés à rejoindre le nouveau corps des "administrateurs de l'État", qui seront eux-mêmes invités à changer régulièrement d'administration au long de leur carrière, comme souhaité par Emmanuel Macron.

"C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a une inquiétude magistrale sur la suite des carrières, des interrogations sur le sens de notre mission et les rapports avec le pouvoir", explique Olivier da Silva, responsable du syndicat des cadres CFTC. Au total, près de 14.000 agents (titulaires, contractuels, recrutements locaux...) sont employés par le ministère des Affaires étrangères, le 3e réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine, selon des chiffres officiels.