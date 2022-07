Corps diplomatique : un rapport du Sénat appelle à suspendre la réforme

Un texte qui "fragilise l'appareil diplomatique français et affaiblira le rayonnement de la France". C'est la conclusion d'un rapport du Sénat paru ce mardi 19 juillet, qui appelle à suspendre la réforme du corps diplomatique - à l'origine d'une grève rarissime au Quai d'Orsay début juin - le temps de lui adjoindre, a minima, des garde-fous.

"Cette réforme n'apporte aucune amélioration, bien au contraire, au statut et à l'efficacité de nos diplomates", a déclaré Christian Cambon, président (LR) de la commission des Affaires étrangères du Sénat, lors d'une conférence de presse à Paris. "C'est une affaire assez grave à un moment où plus que jamais, nous avons besoin de renforcer notre diplomatie et (...) de diplomates aguerris et compétents", a-t-il ajouté, citant notamment le dossier du nucléaire iranien ou l'activisme de Pékin et de Moscou.