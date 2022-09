Bouclier tarifaire : suivez les annonces d'Elisabeth Borne sur TF1nfo à partir de 15h30

Alors que les prix de l'électricité et du gaz flambent et que le "bouclier tarifaire" expire à la fin de l'année, Élisabeth Borne tient revient ce mercredi "sur la situation énergétique". Accompagnée des ministres de l’Économie Bruno Le Maire et de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, la cheffe du gouvernement doit évoquer les scénarios d'approvisionnement du pays ainsi que l'avenir du bouclier tarifaire et la "sobriété" énergétique.