EN DIRECT - Énergie : la prolongation de l'aide "gaz et électricité" aux entreprises entérinée

"ENVOYEZ CES FACTURES À MOSCOU" : "BONNE RÉPLIQUE" POUR F. HOLLANDE





Au cours d'un débat sur l'État de l'UE ce mercredi, l'Insoumise Manon Aubry, eurodéputée et coprésidente du Groupe de la Gauche au Parlement européen, a brandi des factures d'électricité et de gaz qui avaient explosé ces derniers mois. "Envoyez ces factures à Moscou, ce sont eux qui sont la source de nos problèmes", a cinglé en réponse la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.





"C'est une bonne réplique", a salué sur LCI l'ancien président François Hollande. "Si nous payons plus cher notre électricité et notre gaz, il y a certes des causes longues, (...) mais c'est parce que le prix du gaz est très élevé, car nous ne l'achetons plus à la Russie, que le cours du gaz s'est élevé considérablement, et que Poutine ne veut plus nous vendre du gaz", a-t-il poursuivi.





Et d'insister : "Cette formule était tout à fait pertinente. Si vous avez des reproches à faire, il faut vous adresser à celui qui est la cause même de la pénurie et du coût élevé du gaz".