EN DIRECT - Présidentielle : "Le programme de Marine Le Pen, c'est le déclassement assuré de la France", estime Jean Castex

UNE RÉFORME DES RETRAITES NÉCESSAIRE





Invité sur RTL, le Premier ministre Jean Castex est revenu sur les propositions portées par le président sortant et notamment sur la réforme des retraites que souhaite mettre en place Emmanuel Macron. Il l'a estimée nécessaire : "Si nous ne faisons rien, le risque, c'est que les pensions diminuent", a-t-il affirmé. "On vit plus longtemps, donc il faut cotiser plus longtemps », a-t-il également précisé. Selon Jean Castex il faudra ainsi reculer l'âge de départ à la retraite, à 64 ou 65 ans.