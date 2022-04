EN DIRECT - Présidentielle : Emmanuel Macron met en garde contre "le retour au nationalisme" si Marine Le Pen est élue

LE MATCH MACRON-LE PEN S'ENVENIME





Après les institutions mardi 12 avril, place à la politique étrangère. Marine Le Pen aborde, mercredi 13 avril, un terrain délicat face à Emmanuel Macron, avec l'objectif d'asseoir sa stature présidentielle.





La campagne du second tour a démarré sur les chapeaux de roue et s'envenime. Les deux finalistes s'affrontant à distance sur les retraites, le pouvoir d'achat, l'Europe et le régalien.





Chacun lorgne aussi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position dimanche soir avec 21,95% des voix.