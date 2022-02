EN DIRECT - Présidentielle : Viktor Orban apportera son soutien à Marine Le Pen lors d'un meeting à Reims samedi

CRISE UKRAINIENNE : "LE POINT DE VUE RUSSE EST LÉGITIME"





Invité de LCI ce mercredi, Éric Zemmour a donné son avis sur la crise Russo-Ukrainienne. "Je ne souhaite pas que la Russie envahisse l'Ukraine. Je pense d'ailleurs que la Russie non plus ne le souhaite pas", commence le candidat à l'élection présidentielle. Mais "le point de vue russe est légitime", estime-t-il. "Ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine a tout le temps raison et qu'il faut se coucher à ses pieds. En revanche, il n'est pas normal qu'on envisage l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan, même si les Ukrainiens le souhaitent", ajoute le chef de file de "Reconquête".





Néanmoins, "faire la désescalade est la bonne approche", reconnaît Éric Zemmour. "Mais Emmanuel Macron n'est plus crédible aux yeux de Vladimir Poutine, parce qu'il a trop changé d'avis. Le "en même temps" le tue, dévalorise sa parole et notre parole", martèle le candidat, selon qui le président russe ne veut parler qu'à Biden et aux États-Unis.