EN DIRECT - Jordan Bardella : "En l'état, nous n'avons pas les parrainages"

FABIEN ROUSSEL SUR LA DÉFENSE DE LA LAÏCITÉ





"Notre République laïque, qui doit nous permettre de vivre ensemble, est régulièrement mise en cause par toutes les formes de fascisme. Et c’est un vrai combat de faire vivre cette République laïque et universaliste. C’est un vrai combat de protéger nos millions de concitoyens blessés, humiliés quotidiennement par la haine raciste et antisémite", déclare Fabien Roussel au pupitre.





Et de poursuivre : "C’est un vrai combat aussi de protéger notre République, attaquée, par un terrorisme islamiste que nous devons combattre avec autant de force. Certains y laissent la vie, dramatiquement. Honneur aux caricaturistes de Charlie Hebdo qui sont tombés pour avoir défendu la liberté. Honneur à Samuel Paty, assassiné pour avoir simplement exercé son métier. Honneur à eux, et honneur aux Kurdes qui mènent le combat contre l’intégrisme islamiste et qui subissent d’insoutenables bombardements en ce moment en Turquie !"