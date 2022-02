EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Éric Zemmour revendique 100.000 adhésions à son parti

J. BARDELLA AU SUJET DE L'IMMIGRATION





Jordan Bardella, président du Rassemblement National, invité dans Le Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, a affirmé que 1.275.000 titres de séjour avaient été délivrés dont 435.000 pour motif familial depuis 2017, soit "une véritable subversion" à ses yeux.





Il est aussi revenu sur le programme de Marine Le Pen en terme d'immigration : l'organisation d'un référendum sur l'immigration pour "donner aux Français clé en main la possibilité de décider qui peuple la France", "instaurer dans le droit la priorité nationale" dans le logement et l'emploi, la suppression des aides sociales aux étrangers, "une économie de 16 milliards d'euros" selon lui pour que "les prestations soient donc réservées aux Français".





La candidate souhaite également "renvoyer les 900.000 clandestins chez eux" car en France selon lui, "tout le monde rentre et personne ne sort", de manière dissuasive en coupant les aides sociales et en renvoyant au bout d'un an la personne migrante si elle n'a pas trouvé d'emploi. Il a aussi étrillé "l'aide médicale d'État" fournie aux étrangers, qui représente selon lui "un peu plus d'un milliard d'euros", qu'il promet de "couper". "La France n'a pas vocation à être un guichet social, un distributeur de carte d'identité", a-t-il lancé.





"Si Marine Le Pen arrive à la tête de l'État, le message sera très clair : on ne passe pas, on arrêtera l'immigration", a-t-il lancé. Il a aussi souhaité que la Commission européenne, "immigrationniste" à ses yeux, construise davantage de murs, notamment entre la Pologne et la Biélorussie.