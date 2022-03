EN DIRECT - Présidentielle 2022 : l'équipe de Macron demande les mêmes règles pour tous sur les réseaux sociaux

POUR MARINE LE PEN, EMMANUEL MACRON A PRÉSENTÉ SON PROGRAMME COMME S'IL SE DÉBARRASSAIT D'UNE CORVÉE"





La candidate du RN a réagi à la présentation du programme d'Emmanuel Macron ce jeudi en expliquant avoir "trouvé l'exercice poussif". "On avait l'impression qu'il se débarrassait d'une corvée. On ne sentait pas le plaisir qu'il pouvait avoir à concevoir un projet pour 5 prochaines années, on a l'impression que tout ça a été fait à la va vite et en réalité sur l'ensemble du projet énoncé, tout ce qui est un recul social est très précis, en revanche tout ce qui est présenté comme étant un progrès est extrêmement vague et flou, c'est particulièrement vrai sur l'éducation et la santé" a commenté Marine Le Pen sur France inter.





Par ailleurs, elle a une nouvelle fois exhorté le président à se confronter à d'autres candidats à l'élection afin "de se confronter à son bilan". "Il a le devoir de rendre compte de son bilan auprès des Français et ce bilan, je suis navrée de le dire, il est catastrophique sur le plan économique, sur le plan du chômage, de l'industrie, de l'immigration" a-t-elle énuméré.





Cependant, cela ne "remet pas en cause la légitimité des élections" pour la candidate d'extrême droite. "Je ne serai pas le Trump de Biden, je n'ai jamais remis en cause les résultats d'une élection", par contre l'actuel gouvernement "ne peut pas engager le ou la futur président de la République avec des décisions qu'ils prennent trois semaines avant l'élection, il faut aussi qu'eux respectent la démocratie" a-t-elle prévenu. Marine Le Pen a alors assuré qu'en cas d'élection, les promesses de Gérald Darmanin sur le statut de la Corse, "ce sera non, je ne me sentirais pas tenue par ça".