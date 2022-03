EN DIRECT - Présidentielle 2022 : pour Bardella, Zemmour "votera Le Pen au second tour, s'il est cohérent"

L'APPEL DE J. BARDELLA À VOTER "UTILE"





"Il faut se résoudre au fait qu'Eric Zemmour ne se qualifiera pas pour le second tour, et on partage peut-être avec les électeurs d'Eric Zemmour l'inquiétude que se joue dans cette élection présidentielle, peut-être la disparition de la France", a estimé sur LCI le président du RN Jordan Bardella. "Il y a une contradiction pour beaucoup d'électeurs et de cadres de Reconquête! à dire que l'on est dans une urgence civilisationnelle et soutenir un candidat qui est donné entre 9 et 10%", a-t-il asséné.





Je pense qu'il faut voter efficace. Celle qui peut le mieux porter les aspirations des patriotes sincères qui s'apprêtent à voter pour Reconquête! c'est Marine Le Pen", a-t-il poursuivi, estimant qu'il était "essentiel de voter efficacement et utile et ne pas disperser ses voix". "Elle peut gagner cette élection présidentielle", a-t-il martelé, appelant à ne pas "attendre le second tour" pour donner sa voix à la candidate RN. Il a aussi appelé les électeurs de Valérie Pécresse à le rejoindre, estimant que la candidate des LR se rangera à Emmanuel Macron pour le second tour si elle échoue au premier. "Nous n'avons jamais été si haut", a-t-il assuré. Il a salué une "solidité" et "sincérité" dans la candidature de Marine Le Pen et sa volonté "d'unité", capable de "rassembler les Français".





"Emmanuel Macron sera réélu si les Français s'abstiennent. Si les Français se déplacent, il sera battu. Si le peuple vote, le peuple gagne. (...) Nous pouvons concrètement changer les choses", a-t-il martelé, assurant ne pas craindre le "scénario des régionales", élections au cours desquelles le RN avait fait un très bas score.