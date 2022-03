EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse fustige Emmanuel Macron, "président du zigzag"

MCKINSEY : V. PÉCRESSE CRAINT "UNE ADDITION CACHÉE" SUR LE QUINQUENNAT





Au sujet de la polémique autour du recours du gouvernement au cabinet privé McKinsey, "je ne suis pas qu'on puisse avoir des partenariats entre le privé et le public, mais le sujet qui choque les Français, c'est de voir que McKinsey n'a pas payé ses impôts en France depuis 10 ans et l'associé gérant qui est allé au Sénat a vraisemblablement fait de fausses déclarations", a fustigé sur LCI la candidate LR Valérie Pécresse. "Le gouvernement semble avoir quelque chose à cacher, (...) j'attends la transparence sur cette affaire. Ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'Emmanuel Macron n'a pas réformé l'État pendant son quinquennat. (...) On a augmenté la voilure de l'État et dépensé des milliards d'euros avec des cabinets privés, on a une dette de 1000 milliards d'euros par rapport à il y a dix ans", a-t-elle fustigé, promettant de "mettre en place une trajectoire pour la réduire". Avant d'ajouter : "Je crains qu'il y ait une addition cachée sur ce quinquennat".





Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait "un gouvernement de 15 ministres, avec plus aucun secrétaire d'Etat mais des hauts commissaires seulement, donc le gouvernement ne rendra plus le compte au gouvernement, (...) on a l'impression d'être face à une technostructure, d'une présidence qui prend le contrôle de tout", a-t-elle critiqué par ailleurs.