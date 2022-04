EN DIRECT - Présidentielle 2022 : "La campagne n'a pas eu lieu", déplore Anne Hidalgo

SI LA GAUCHE ÉCHOUE, A. HIDALGO CRAINT UNE "FRACTURE SOCIALE"





Emmanuel Macron "ne représente pas ni la gauche, ni un social-libéralisme, encore moins une sociale démocratie", a critiqué sur LCI la candidate socialiste Anne Hidalgo, fustigeant ses propositions sur les retraites et le RSA et l'accusant de "malmener les classes moyennes et les catégories populaires". "Je suis cette gauche républicaine, européenne, sociale, qui a fait aussi de l'écologie le moteur de la transformation et de sa vision de la société pour l'avenir", a-t-elle ajouté, estimant que cette gauche était très présente sur le territoire et "se retrouve les manches et se coltine le réel".





"Quand on fait ça, on peut avoir fait des erreurs et on en a fait, mais cette gauche-là a permis à la République d'être ce qu'elle est, si elle n'existait plus la fracture sociale et territoriale qui mine notre pays et fait monter les populismes aurait raison sur notre pays, notre cohésion, nos institutions", a-t-elle mis en garde, tout en reconnaissant que "la confiance avec les élus et la démocratie est entamée" et que les institutions sont fragilisées.