EN DIRECT - Le Pen / Zemmour : "Cette lutte fratricide est absurde", déclare Gilbert Collard

"LA CAMPAGNE MANQUE DE SOUFFLE", REGRETTE R. DATI





Invitée de RMC lundi, la maire LR du VIIe arrondissement de Paris Rachida Dati regrette le "manque de souffle" dans la campagne présidentielle. "Le souffle, c'est aussi donner de l'espoir", juge-t-elle. "Il manque du souffle à cette campagne. Dire pourquoi on fait cette campagne, pourquoi on veut devenir président de la République. Moi, je me suis engagée en politique pour redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas ou moins, dire qu'on va corriger ces inégalités."





"On a l'impression que soit on commente des mesures, soit on présente un catalogue de mesures. Moi, je trouve que l'élection présidentielle, c'est une élection assez sacrée. C'est une vision pour les décennies à venir. Il faut entrainer les Français avec vous. Et quelles que soient leurs conditions sociales. Je pense que la droite a un peu abandonné les classes populaires", estime-t-elle.