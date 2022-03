EN DIRECT - Présidentielle : Emmanuel Macron va annoncer sa candidature ce soir dans une "Lettre aux Français"

ANNE HIDALGO ATTAQUE JEAN-LUC MÉLENCHON





Invitée sur LCI dans l'émission de Ruth Elkrief, la candidate à la présidentielle du Parti socialiste Anne Hidalgo a redit sa solidarité avec la population ukrainienne et s'est dite pour l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne et la livraison d'armes pour aider la résistance ukrainienne, et ce, avant même que cela soit annoncé officiellement.





Une mesure à laquelle s'est opposé Jean-Luc Mélenchon, également candidat à la présidentielle, ce qu'a tenu à souligner Anne Hidalgo. "On a entendu pendant plusieurs mois dans cette campagne électorale, des candidats, dont Jean-Luc Mélenchon à l'extrême-gauche, qui nous expliquait que l'agresseur pouvait être l'Otan, que l'Allemagne pouvait être considérée comme quelqu'un qui ne pouvait pas être du côté de nos amis, que l'Europe ne pouvait pas être un idéal", a accusé Anne Hildago, ajoutant "Vous imaginez ce que ça veut dire si on avait eu des dirigeants qui ont cette vision de l'avenir et cette vision du monde ?"