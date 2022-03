EN DIRECT - Présidentielle : Marion Maréchal officialise son ralliement à Eric Zemmour

2,5 MILLIONS DE PERSONNES SE SONT INSCRITES EN LIGNE SUR LES LISTES ÉLECTORALES





Au lendemain de la clôture des inscriptions en ligne sur les listes électorales, le ministère de l'Intérieur se félicite que 2.518.080 personnes aient utilisé le portail en ligne elections.interieur.gouv.fr pour effectuer leurs démarches.





C'est "six fois plus que pour élections régionales et départementales et deux fois plus que pour les municipales", indique le communiqué de presse.





Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à demain soir, en mairie seulement.