EN DIRECT - Présidentielle 2022 : cinq candidats de gauche exposent leurs solutions pour le climat

MARION MARÉCHAL SUR SON AVENIR POLITIQUE





Interrogée sur son avenir politique, "je garderai toujours un lien avec l'ISSEP, à Lyon, c'est une école qui me tient à cœur, mais j'espère pouvoir œuvrer durablement pour la politique", admet Marion Maréchal sur LCI. Au sein de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour ? "Je viens plus en alliée qu'en ralliement. Je ne compte pas me défaire de ma liberté de ton et de mon autonomie", poursuit-elle. Et la présidentielle ? "A l'heure où on parle, j'ai autre chose à penser" qu'une possible candidature en 2027.