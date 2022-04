EN DIRECT - Élection présidentielle : les dernières infos du mardi 5 avril

Le compte à rebours a débuté ; les Français sont appelés aux urnes dans 5 jours. Alors les douze candidats à l'élection présidentielle ne déméritent pas pour mobiliser leurs partisans, convaincre les abstentionnistes de se déplacer jusqu'à leur bureau de vote et les indécis d'y glisser un bulletin à leur nom.

Chacun a un objectif différent : Emmanuel Macron de limiter son érosion dans les sondages, Marine Le Pen de ne pas casser sa dynamique, et Jean-Luc Mélenchon (dont l'hologramme fera son retour ce soir dans douze villes de France) de persuader qu'il représente le vote utile à gauche et la seule option pour déjouer le duel annoncé entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national.